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15:08, 23 января 2024Бывший СССР

В Запорожье оценили призыв ФРГ готовиться к столкновению с Россией

Рогов о словах Писториуса: бундесвер превращается в вермахт
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал рецидивом из 1930-х призыв министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к столкновению с Москвой.

«Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину — территорию бывшего Советского Союза», — подчеркнул он.

По словам Рогова, немецкая экономика «летит в тартарары» из-за враждебного к России курса. В связи с этим режим канцлера ФРГ Олафа Шольца пытается сместить внимание граждан со снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Москвой.

Ранее Писториус заявил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Россией. Министр призвал Германию готовиться к войне с Москвой и подчеркнул, что с такой вероятностью следует считаться.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков объяснил заявления немецкой стороны попыткой решить внутренние проблемы за счет внешней угрозы.

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