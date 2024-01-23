В Запорожье оценили призыв ФРГ готовиться к столкновению с Россией

Рогов о словах Писториуса: бундесвер превращается в вермахт

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал рецидивом из 1930-х призыв министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к столкновению с Москвой.

«Мы видим, что сегодня бундесвер все больше превращается в вермахт по своим действиям и заявлениям, в том числе поставляя оружие на Украину — территорию бывшего Советского Союза», — подчеркнул он.

По словам Рогова, немецкая экономика «летит в тартарары» из-за враждебного к России курса. В связи с этим режим канцлера ФРГ Олафа Шольца пытается сместить внимание граждан со снижения уровня жизни на военную тематику и противостояние с Москвой.

Ранее Писториус заявил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Россией. Министр призвал Германию готовиться к войне с Москвой и подчеркнул, что с такой вероятностью следует считаться.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков объяснил заявления немецкой стороны попыткой решить внутренние проблемы за счет внешней угрозы.