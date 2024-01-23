В России ответили на призыв министра обороны Германии готовиться к войне

Депутат Новиков назвал истерией озвученный в ФРГ призыв готовиться к войне

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков ответил на призыв главы Министерства обороны (МО) ФРГ Бориса Писториуса готовиться к войне с Россией. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий связал заявления немецкой стороны с решением внутренних проблем за счет внешней угрозы.

Ранее Писториус заявил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Россией. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью.

«Когда руководитель военного ведомства выступает с подобными заявлениями, это легко сопоставить с тем, что не так давно в немецких СМИ была утечка информации о том, что разрабатываются планы, связанные с отражением российской "агрессии". Одно дело, проигрывать разные благоприятные и неблагоприятные, сценарии, в которые могут быть втянуты военные того или иного государства, — это можно назвать привычной работой. Другое дело, когда глава военного ведомства начинает делать соответствующие публичные политические заявления, указывая на Россию как на источник угрозы, — это, несомненно, желание поучаствовать в той истерии, которая возникает на Западе», — сказал Новиков.

По его мнению, Германия использует Россию в качестве угрозы для решения собственных внутренних проблем.

«Германия находится в такой ситуации, когда интересы многих политиков, тех, кто работает в немецком правительстве, совпадают с интересами военных. В условиях экономического кризиса, когда часть производства сворачивается и переводится в США, когда снижается налогооблагаемая база, когда снижается экономическая активность, когда создаются предпосылки для роста безработицы и нарастания социальных проблем, когда акции протеста проводят фермеры, транспортники и другие категории немецких граждан, нужно с этим что-то делать, найти новый рычаг для подъема экономики. Кроме как сделать это за счет военных заказов, многим никакие другие способы не представляются возможными», — пояснил депутат.

В этой ситуации немецкие военные подстегивают немецких политиков к тому, чтобы соответствующие меры были приняты. Чтобы военно-промышленный комплекс Германии начал раскачиваться, нужно сформулировать какую-то внятную угрозу: (...) в качестве этой угрозы пальцем показывают на Россию Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. До этого сообщалось, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.