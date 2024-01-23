Валя Карнавал купила дом за десятки миллионов рублей

Блогер Валя Карнавал купила дом в Новой Москве у баскетболиста Фридзона

Российская блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) приобрела дом за десятки миллионов рублей у баскетболиста Виталия Фридзона. О покупке стало известно aif.ru.

Недвижимость располагается в Новой Москве в коттеджном поселке «Изумрудная долина». Предыдущий собственник владел ею недолго — особняк был куплен им в 2022 году. Журналисты не сообщили, когда именно состоялась сделка, однако отметили, что летом 2023 года Валя Карнавал рассказывала, что ищет большой дом, куда сможет перевезти родных.

Площадь участка, где находится дом, составляет 4650 квадратных метров, а самого коттеджа — 300 «квадратов». Точная сумма сделки не называется, однако известно, что стоимость жилья в «Изумрудной долине» варьируется от 185 до 250 миллионов рублей.

По словам дизайнера Кирилла Соколова, обустраивавшего дом хоккеисту Фридзону, в интерьере преобладают черный, белый и коричневый цвета, а также теплые оттенки. В коттедже обустроены несколько гостевых комнат, а также по крайней мере две ванных комнаты. «Гостиная с камином и мягкой зоной. Диван, стоимость которого более 500 тысяч рублей. Камин — более 600 тысяч. Люстра — более 300 тысяч рублей — и эксклюзивный торшер. Стены покрашены краской и частично отделаны керамогранитом. На полу — паркетная доска», — сообщил Соколов. Часть предметов мебели в доме Вали Карнавал сделана по индивидуальному заказу, а ряд других элементов интерьера, включая кресла и унитазы, относится к люксовым брендам. Суммарно за отделку дома прежнему хозяину пришлось отдать минимум пять миллионов рублей.

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