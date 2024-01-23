В МВД сообщили о вербовке россиян спецслужбами Украины

МВД РФ: спецслужбы Украины собирают данные, вербуя россиян через Telegram-каналы

Украинские спецслужбы собирают чувствительную информацию о российском оборонном потенциале, вербуя россиян через Telegram-каналы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, для этого спецслужбы Украины используют методики «геймификации» и вовлечения в игровые задания, ставя перед гражданами России задачи разведывательного характера. «С украинской стороны сейчас делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты на нашей территории», — добавила Волк.

Представитель ведомства подчеркнула, что действия, направленные на сбор и передачу по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности России квалифицируются как шпионаж. За это грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее были описаны способы вербовки россиян спецслужбами Украины. Как сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, людей могут привлекать к совершению преступлений на материальной основе, идейной, компрометирующей, используя кол-центры или базы данных.