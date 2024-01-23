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04:50, 23 января 2024Экономика

Владельцы евробондов в Белоруссии объявили о дефолте

Владельцы евробондов в Белоруссии уведомили Минск о дефолте

Фото: Pixabay

Владельцы евробондов в Белоруссии объявили о дефолте и направили Минску соответствующее уведомление, сообщает РБК со ссылкой на документ, переданный в белорусский Минфин на имя его главы Юрия Селиверстова.

Группа инвесторов из восьми физических лиц и пяти компаний 18 января заявила о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций Belarus 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031. Общая сумма ценных бумаг, принадлежащих обратившимся в Минфин, составляет 178 миллионов долларов, совокупная — около 3,25 миллиардов.

Инвесторы предупредили, что готовы обратиться в Лондонский международный третейский суд с требованием взыскать с Белоруссии выплаты по евробондам. Представитель группы отметил, что механизм выплат, предложенный Минском после 6 сентября 2022 года, является дискриминационным и нарушает интересы держателей.

Ранее стало известно, что две российские управляющие компании, «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал», подали в суд на Центральный депозитарий Казахстана и Euroclear с требованием взыскать убытки, возникшие в связи с сегрегацией своих счетов, которая началась весной 2023 года.

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      Марина Совина
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