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14:31, 10 января 2024Экономика

Российские компании подали в суд на депозитарий Казахстана за сегрегацию

Российские УК подали в суд на депозитарий Казахстана и Euroclear за сегрегацию

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Две российские управляющие компании (УК), «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал», подали в суд на Центральный депозитарий Казахстана и Euroclear с требованием взыскать убытки, возникшие в связи с сегрегацией своих счетов, которая началась весной 2023 года. Об этом со ссылкой на картотеку дел пишет Forbes.

В качестве третьих лиц к процессам привлечены инвесткомпания Standart, Национальный расчетный депозитарий, АО «Независимый специализированный депозитарий», Центробанк РФ, Минфин, «Газпром» и его дочерние компании, «Кит Финанс», НРД, Citibank и Deutsche Bank.

Всего подано три иска — в октябре, ноябре и январе. Совокупная сумма требований превышает 1,1 миллиарда рублей, из них на «Диджитал эссетс менеджмент» приходится около 750 миллионов. Рассмотрение по последнему иску назначено на 15 мая.

Отделение счетов российских компаний от остальных связано со ставшей популярной схемой, в рамках которой российские инвесторы обходили западные санкции. Они покупали евробонды на рынке Казахстана и хранили их в местном депозитарии, так что Euroclear не знал, кто является конечным владельцем бумаг. В конечном итоге европейский депозитарий начал блокировать все счета, из-за чего Казахстану и пришлось выделять те, что связаны с Россией.

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      Платон Щукин
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