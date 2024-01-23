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14:20, 23 января 2024Ценности

Внешность Малышевой в прямом эфире оценили фразой «что с лицом»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Врач-терапевт Елена Малышева вышла в прямой эфир и нарвалась на критику со стороны подписчиков. Соответствующие комментарии появились под записью эфира в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

62-летняя телеведущая опубликовала разговор с травматологом Эдуардом Саакяном, в ходе которого они отвечали на вопросы пользователей сети. Знаменитость предстала перед камерой в белой рубашке и очках. При этом на губы телезвезда нанесла яркую помаду, а от макияжа глаз отказалась.

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Поклонники не оценили внешность Малышевой и принялись писать колкие фразы в многочисленных комментариях под постом. «Простите, но что с вашим лицом?», «Перебор ботокса», «Вы очень изменились», «Пластика, видимо, дала обратный эффект», «Лицо испорчено пластикой», «Вас совсем не узнать», — высказывались пользователи сети.

Ранее в январе фото Ксении Собчак из хаммама оценили в сети словами «зачем пугать». На размещенном снимке 42-летняя звезда предстала с нанесенной на лицо маской желтого цвета.

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      Карина Черных
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