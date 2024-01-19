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18:24, 19 января 2024Ценности

Фото Собчак из хаммама оценили в сети словами «зачем пугать»

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Telegram-канал «СОБЧАК»

Фото телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «зачем пугать». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 42-летняя звезда предстала с нанесенной на лицо маской желтого цвета. Помимо этого, она надела на голову махровое полотенце и белый банный халат. «Достигла запредельного уровня экономии времени. Научилась ходить в хаммам так, чтоб глаза и ресницы не смывать — и потом только тон накладывать на съемки», — подписала журналистка публикацию.

Пользователи сети оценили внешность Собчак в комментариях под постом. «Красота, конечно, страшная сила», «Бедные веки», «Оригинально, конечно...», «Пугать-то зачем?», «Какой ужас», — написали они.

Ранее в январе в сети оценили выбранные Собчак на шопинге вещи словами «бабкины сундуки». На размещенных кадрах звезда продемонстрировала серые жакеты и бермуды, коричневые брюки, рубашку оттенка хаки и кофту.

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      Екатерина Ештокина
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