Фото Собчак из хаммама оценили в сети словами «зачем пугать»

Фото телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «зачем пугать». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 42-летняя звезда предстала с нанесенной на лицо маской желтого цвета. Помимо этого, она надела на голову махровое полотенце и белый банный халат. «Достигла запредельного уровня экономии времени. Научилась ходить в хаммам так, чтоб глаза и ресницы не смывать — и потом только тон накладывать на съемки», — подписала журналистка публикацию.

Пользователи сети оценили внешность Собчак в комментариях под постом. «Красота, конечно, страшная сила», «Бедные веки», «Оригинально, конечно...», «Пугать-то зачем?», «Какой ужас», — написали они.

Ранее в январе в сети оценили выбранные Собчак на шопинге вещи словами «бабкины сундуки». На размещенных кадрах звезда продемонстрировала серые жакеты и бермуды, коричневые брюки, рубашку оттенка хаки и кофту.