В сети оценили выбранные Собчак на шопинге вещи словами «бабкины сундуки»

В сети оценили вещи, которые выбрала на шопинге телеведущая Ксения Собчак, словами «бабкины сундуки». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах звезда продемонстрировала серые жакеты и бермуды, коричневые брюки, рубашку оттенка хаки и кофту. «Так, шопинг в разгаре. Petar Petrov, Botter, Uma Wang, Rokh, Isabel Benenato. Кстати, найдены очень классные новые корейцы Juun.J и Goen.J», — подписала знаменитость.

Подписчики раскритиковали гардероб журналистки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Тряпичница!», «Так, кто открыл бабкины сундуки? Моль полетела», «А где водолазки?», «Все серое и грустное», «Надо купить извинительную водолазку», — заявили они.

Ранее в январе Собчак показала внешность без макияжа и укладки. Журналистка отметила, что пришла на занятие по йоге, и запечатлела себя в одном из залов йога-студии.