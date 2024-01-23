Дюпон-Эньян: Запад не защищает Украину поставками оружия, а уничтожает ее

Поставляя оружие на Украину, Запад не защищает республику, а уничтожает ее. Об обратном эффекте помощи Киеву рассказал депутат Национального собрания, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, его цитирует РИА Новости.

«Мы не защищаем Украину, мы таким образом ведем ее к исчезновению, ведя там аморальную прокси-войну», — заявил он. По словам политика, Владимир Зеленский продолжает конфликт по указке США, «которые только рады видеть, как Европа разваливается».

Дюпон-Эньян добавил, что Запад осознает, что все закончится договором с Россией.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Запад изменил подход к поставкам боеприпасов и военной техники Украине — сейчас поставки требуются другим странам из-за новых войн. Эксперт заметил, что Украина расточительно относилась к поставкам танков, боевых машин пехоты, самоходок, что и ограничило поставки техники. В то же время в самом Евросоюзе не будет дефицита оружия, развитие промышленности по производству боеприпасов будет идти в соответствии с планами НАТО.

