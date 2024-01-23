Володин назвал ответственного за один из самых мощных обстрелов Донецка

Спикер ГД Володин: ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на Зеленском

Ответственность за обстрелы Донецка, в том числе за один из самых мощных, случившийся 21 января 2024 года, лежит лично на Владимире Зеленском. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Володин отметил, что весь мир должен знать о преступлениях Украины, ее военнослужащих и руководства страны.

«Мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в нашем мирном городе Донецке. (...) Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском», — заявил председатель нижней палаты парламента.

Жертвами обстрела стали 21 января 28 человек. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнял, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.