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13:52, 23 января 2024Россия

Володин назвал ответственного за один из самых мощных обстрелов Донецка

Спикер ГД Володин: ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на Зеленском
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ответственность за обстрелы Донецка, в том числе за один из самых мощных, случившийся 21 января 2024 года, лежит лично на Владимире Зеленском. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Володин отметил, что весь мир должен знать о преступлениях Украины, ее военнослужащих и руководства страны.

«Мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в нашем мирном городе Донецке. (...) Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском», — заявил председатель нижней палаты парламента.

Жертвами обстрела стали 21 января 28 человек. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнял, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

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