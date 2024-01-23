Володин объяснил значение указа Путина о статусе многодетных семей

Спикер ГД Володин: указ Путина о статусе многодетных важен для будущего России

Указ президента России Владимира Путина о статусе многодетных семей важен для будущего страны. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

В своем заявлении Володин подчеркнул, что ранее статус таких семей не был определен и каждый регион сам решал, какие семьи причислять к многодетным.

«Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства», — объяснил значение указа Володин.

Как сообщалось ранее, многодетным семьям будут положены выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам пенсии по старости.

Помимо этого, государство даст членам многодетных семей право на бесплатное посещение музеев, парков и других культурных мероприятий на всей территории страны вне зависимости от места проживания, а также возможность дополнительного образования родителям детей для их трудоустройства.