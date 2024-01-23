Врачи назвали три суперпродукта для женского здоровья

Врач Малышева назвала бразильский орех и устрицы суперпродуктами для женщин

Терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три суперпродукта для женского здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что бразильский орех, льняное масло и устрицы являются самыми полезными для женского здоровья продуктами. «Трех граммов бразильского ореха вам достаточно для [восполнения дневной нормы] селена», — отметила Малышева. Коновалов также объяснил, что селен уменьшает риск развития рака эндометрия.

100 граммов льняного масла, как объяснил Продеус, содержит 33 суточные дозы омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень воспаления. Кроме того, употребление этого микроэлемента на регулярной основе на 15-20 процентов снижает риски возникновения аутоиммунных заболеваний у женщин. При этом, как подчеркнул врач, около 80 процентов пациентов с аутоиммунными заболеваниями — это именно женщины.

Гандельман, в свою очередь, указал, что устрицы содержат цинк, который помогает женскому организму возобновлять коллаген. По словам врачей, суточная доза продукта — восемь граммов.

Ранее также Малышева и Коновалов назвали россиянам неочевидный симптом болезни, которая может привести к инфаркту.