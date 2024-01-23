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16:20, 23 января 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли приемную Пушилина в Донецке

Снаряд ВСУ упал недалеко от приемной главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Дом культуры в Куйбышевском районе Донецка: снаряд упал недалеко от приемной главы ДНР Дениса Пушилина спустя 15 минут после окончания встречи с гражданами. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец

«Около 12 часов произошел прилет под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадали два сотрудника, их забрала скорая», — заявил чиновник.

Он отметил, что все окна в здании со стороны прилета снаряда ВСУ выбиты, а фасад — поврежден.

21 января стало известно, что обстреляли Донецк. Тогда ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик Кировского района города.

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      Глеб Палехов
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