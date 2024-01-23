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01:04, 23 января 2024Мир

Стало известно об использовании ВСУ конницы при штурмах

Exxpress: ВСУ используют конницу при штурмах из-за нехватки транспорта

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать конницу при штурмах российских позиций из-за нехватки транспорта. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.

Издание опубликовало фотографию украинского солдата верхом на лошади. «На коне с противотанковым ракетным комплексом Javelin: украинские разведчики из 3-й штурмовой бригады позируют со своим "новейшим вездеходом"», — говорится в статье. По словам автора, украинским войскам не хватает транспорта. По его мнению, это вынуждает ВСУ возвращать к жизни «былые времена кавалерийских атак».

Ранее стало известно об усталости солдат ВСУ. Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказал, что «ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации».

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      Марина Совина
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