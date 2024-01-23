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10:55, 23 января 2024Экономика

Вывоз рыбной продукции с Дальнего Востока резко вырос

Россельхознадзор: с Дальнего Востока вывезли почти 30 тысяч тонн рыбпродукции

Фото: Unsplash

С начала 2024 года с Дальнего Востока отправили на экспорт почти 30 тысяч тонн рыбной продукции. Показатель стал максимальным для января с 2019 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Для сравнения, в январе 2023 года экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока составил чуть более 12 тысячи тонн. За тот период времени на вывоз отправили 443 партии. В начале 2024-го на экспорт было оформлено в общей сложности 683 партии рыбы и морепродуктов, уточнили эксперты.

Ключевыми покупателями выступили Китай и Южная Корея. На эти страны пришлось суммарно 22,5 и 6,1 тысячи тонн рыбной продукции соответственно. В топ-3 импортеров также вошла Япония (0,6 тысячи тонн). Кроме того, дальневосточным экспортерам удалось оформить на экспорт небольшие партии рыбной продукции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Тайвань и Израиль, заключили аналитики.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предрекал снижение цен на горбушу и красную икру в России из-за удачной лососевой путины в 2023 году. По его словам, к началу ноября 2023 года отпускная стоимость на эти виды продукции от рыбаков снизилась в полтора раза, что в итоге должно отразиться на розничных ценах в магазинах.

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      Анатолий Акулов
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