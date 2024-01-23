Закон о мобилизации захотели изменить после закрепления статуса многодетных

Депутат Останина заявила о праве настаивать на изменении закона о мобилизации

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что после закрепления статуса многодетных семей в России у нее появилось право настаивать на принятии законопроекта об изменении закона о мобилизации в части, которая касается призыва многодетных отцов. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат напомнила, что закон о мобилизации 1997 года, где говорится о частичной мобилизации, освобождает отцов, воспитывающих четверых и более детей. Тем самым, по ее мнению, в законе признается, что многодетной считается семья с четырьмя детьми. При этом указ президента России Владимира Путина закрепил, что многодетная семья — семья, в которой воспитываются как минимум трое детей.

«Теперь у меня есть право настаивать на принятии внесенного мной в 2022 году законопроекта об изменениях закона о мобилизации: при проведении частичной мобилизации отцов троих детей освобождать от нее. Поэтому работы много предстоит», — объяснила парламентарий.

23 января президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в стране. Ее статус устанавливается бессрочно. Документ подписан с учетом «важной роли семьи в развитии государства и общества», отмечено в нем.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации в стране 28 октября 2022 года.