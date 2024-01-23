Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

Президент Путин закрепил статус многодетной семьи в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в стране. Документ подписан с учетом «важной роли семьи в развитии государства и общества», отмечено в нем.

В первую очередь, указ закрепил понятие многодетной семьи — это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Ее статус устанавливается бессрочно.

Таким семьям будут предоставляться меры социальной поддержки до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, или 23 года, если он учится по очной форме.

В указе также прописано, на какую поддержку могут рассчитывать многодетные семьи

Им гарантированы государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсии по старости женщинам, воспитывающим трех и более детей.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Помимо этого, российское государство обязуется предоставить родителям профессиональное обучение и дополнительное образование, чтобы те могли работать, а также право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных мероприятий по всей стране.

Многодетная семья будет получать удостоверение, которое подтвердит их статус (его форму разработает правительство). Кроме того, будет вестись единая база данных «в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах соцподдержки».

Семьи также смогут получить льготы на ЖКХ, а маленькие дети — лекарства

Кроме того, многодетные семьи смогут рассчитывать на бесплатные лекарства по рецептам для детей до шести лет, школьники из таких семей — на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро), бесплатное питание в школах и колледжах и школьную форму (в том числе спортивную). В детские сады детей обязуются принимать без очереди.

Семьи смогут получить льготы на оплату жилья и услуг ЖКХ «в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты».

Вышеуказанную соцподдержку многодетных семей предписывается выполнять региональным властям. Также Путин предписал им обеспечивать семьям приоритетное предоставление государственной помощи, стимулировать родителей заниматься бизнесом, поддерживать организации, которые «укрепляют институт семьи».

В указе также отмечено, что местные власти «вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития» региона и установить собственные дополнительные меры поддержки.

2024 год в России объявили Годом семьи

Путин в ноябре объявил 2024 год в стране Годом семьи. Предыдущие года также проходили под различными наименованиями: 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, 2022-й — Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны, а 2021-й был Годом науки и технологий.

Президент позднее заявлял, что рад установлению в России моды на многодетность. Он указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей.