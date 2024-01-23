Гражданина Украины отдали под суд за шпионаж в Запорожской области

В Запорожской области перед судом за шпионаж предстанет украинец

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 42-летнего гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года украинец из села Терпенье Запорожской области занимался сбором сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных подразделений. Он отправлял эту информацию через мессенджер родственнику, проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Тем самым, переданные им данные могли быть использованы против безопасности России.

19 января сообщалось, что в Луганской народной республике сотрудники ФСБ выявили следившую за Российской армией женщину. По ее словам, в мессенджере с ней связался неизвестный человек, который заинтересовался ее местом жительства в Луганске. В ходе общения она поняла, что этот человек связан с украинскими войсками. Женщина сообщала ему данные о российских подразделениях, отправляла скриншоты карт, а также видео и фото. Позже она поняла, что отправленные ею данные используются для обстрела со стороны Украины.