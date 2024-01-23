Женщина смогла забеременеть благодаря карьере порномодели

Порномодель из Великобритании добилась долгожданной беременности благодаря порноконтенту. Об этом пишет Daily Star.

37-летняя модель Риан Суджен раньше позировала для «третьей страницы» британских таблоидов, где традиционно публиковали эротические снимки красивых девушек с голой грудью. Позднее Суджен решила создать страницу на OnlyFans. Начав публиковать там снимки и видео, Суджен стала зарабатывать не менее тысячи фунтов стерлингов (около 110 тысяч рублей) в день.

За последние пять лет Суджен и ее муж Оливер Меллор прошли через восемь попыток ЭКО, прежде чем модель забеременела. Общая стоимость этих процедур составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 16,8 миллиона рублей). По словам Суджен, возможность продолжать попытки обеспечил ее доход от OnlyFans. В ином случае это было бы невозможно.

«Я заработала на OnlyFans больше, чем за всю свою карьеру. В сети столько моих фотографий топлес, что я подумала: почему бы и нет?» — рассказала модель в интервью. Муж Суджен не против такого способа заработка. Ему кажется забавным, что желание других мужчин увидеть грудь жены помогло ему стать отцом.

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