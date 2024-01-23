Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 23 января 2024Из жизни

Женщина смогла забеременеть благодаря карьере порномодели

Риан Сугден

Риан Сугден. Кадр: Newsful Fox Updates 1.0 / YouTube

Порномодель из Великобритании добилась долгожданной беременности благодаря порноконтенту. Об этом пишет Daily Star.

37-летняя модель Риан Суджен раньше позировала для «третьей страницы» британских таблоидов, где традиционно публиковали эротические снимки красивых девушек с голой грудью. Позднее Суджен решила создать страницу на OnlyFans. Начав публиковать там снимки и видео, Суджен стала зарабатывать не менее тысячи фунтов стерлингов (около 110 тысяч рублей) в день.

За последние пять лет Суджен и ее муж Оливер Меллор прошли через восемь попыток ЭКО, прежде чем модель забеременела. Общая стоимость этих процедур составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 16,8 миллиона рублей). По словам Суджен, возможность продолжать попытки обеспечил ее доход от OnlyFans. В ином случае это было бы невозможно.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022

«Я заработала на OnlyFans больше, чем за всю свою карьеру. В сети столько моих фотографий топлес, что я подумала: почему бы и нет?» — рассказала модель в интервью. Муж Суджен не против такого способа заработка. Ему кажется забавным, что желание других мужчин увидеть грудь жены помогло ему стать отцом.

Ранее секс-работница, БДСМ-госпожа и порномодель Лиз Лавджой пожаловалась на огромный пенис клиента. Мужчина рассказал, что с ним произошел несчастный случай, в результате которого с его полового органа содрало кожу.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса ДмитриеваАнтонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа о возвращении Аляски

      Костомаров в шутку занялся еще одним видом спорта

      Россиянам предсказали приближение умеренной магнитной бури

      Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца при одном условии

      Стало известно о продвижении российских войск к Курахово в ДНР

      Женщина смогла забеременеть благодаря карьере порномодели

      В России предложили найти замену слову «маркетплейс»

      Уумер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

      Был похож на бродячего, неухоженный: выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок

      В США раскрыли последствия отказа от помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше