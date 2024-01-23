Звезда «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Звезда «Слова пацана» Кемстач заявил, что второй сезон сериала обсуждается

15-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач ответил на вопрос о продолжении проекта. Его слова приводит «Сноб».

Актер признался, что сам еще не знает, стоит ли ожидать второй сезон сериала. «На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно», — сказал Кемстач.

Он также подчеркнул, что даже если продолжения не будет, сериал смог «всем запомниться надолго».

Ранее российский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа по кличке Зима в «Слове пацана», предложил идею для второго сезона проекта. Он предположил, что в продолжении сериала можно было бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву.