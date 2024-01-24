11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

News.com.au: в Австралии у девочки появилась аллергия на собственные слезы

Жительница Австралии была вынуждена бросить занятия танцами из-за того, что у нее появилась аллергия на себя. Об этом сообщает News.com.au.

Проблемы со здоровьем у 11-летней танцовщицы Суммы Уильямс начались в конце 2022 года. Кожа девочки внезапно воспалилась, покраснела и начала трескаться и шелушиться. Мать Уильямс, 47-летняя Кэрин Зимни, сначала решила, что дочь получила солнечный ожог. Однако когда она заметила, что девочку бросает в жар по ночам, а ее кожа зудит, она немедленно отвела ее в больницу.

После обследования врачи диагностировали у юной танцовщицы стафилококковую инфекцию. Девочке назначили антибиотики. «Когда она принимала лекарства, с ее лица и тела сходила кожа, как у змеи. В ванной было полно кожи», — вспоминает Зимни. Позже медики поставили Уильямс диагноз «экзема», и у нее появилось нечто вроде аллергии на собственные слезы и пот. Девочке пришлось бросить занятия танцами.

По словам Зимни, дочь очень любила танцевать. «Когда она смотрит на своих друзей по увлечению, она расстраивается и спрашивает: "Почему у меня не может быть такой кожи, как у них?". Это разбивает мне сердце», — призналась мать девочки. Сейчас Уильямс лечат инновационным инъекционным препаратом. Несмотря на это, у нее по-прежнему время от времени возникают очаги воспаления на лице.

Ранее жительница Великобритании пожаловалась на частое зевание и узнала о редком неизлечимом заболевании. По словам женщины, она внезапно начала зевать около 100 раз в день.

