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19:47, 24 января 2024Ценности

45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальниках во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость предстала на видео, позируя на пляже в бикини из собственной коллекции. Она запечатлела лицо и бюст, примерив синий топ с косточками и растительным принтом. Также звезда распустила волосы и выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки с зеркальными линзами.

Кроме того, исполнительница устроила завтрак в бассейне, куда ей принесли еду на специальном плавающем подносе. При этом артистка надела черный купальник, обнажавший часть ее груди.

Ранее в январе Анна Семенович снялась без макияжа после похода к косметологу со словами «мне снова 20». Она посетила клинику-санаторий, где прошла оздоровительные и косметологические процедуры.

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      Карина Черных
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