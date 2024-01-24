В Китае нашли способ помочь экономике

В Китае снизили норму резервирования для банков на 0,5 процентных пункта

Народный банк (Центробанк) Китая объявил о снижении с 5 февраля на 0,5 процентных пункта (п.п.) нормы резервных требований для банков, сообщает CNBC.

В настоящее время показатель составляет для крупных кредитных организаций 10,5 процента, а его среднее значение в банковском секторе страны около 7,4 процента, писал «Интерфакс». В 2023 году китайский ЦБ дважды снижал норму резервирования на 0,25 п.п.. Глава регулятора Пань Гуншэна назвал данный шаг возможностью высвободить для рынка триллион юаней (139,8 миллиарда долларов) долгосрочной ликвидности.

Пекин стремится помочь своей экономике, целенаправленно стимулируя экономический рост и одновременно планируя сокращение доли заемных средств в находящемся в кризисе секторе недвижимости, говорится в материале. Снижение нормы резервирования — процента от суммы привлеченных средств клиентов, который коммерческие банки обязаны хранить в ЦБ или в форме наличных — обычно осуществляется с целью поддержки развития реального сектора экономики.

Изменение показателя является одним из инструментов проводимой в стране денежно-кредитной политики, с помощью которого контролируется уровень денежной массы в экономике. Норма резервирования обычно снижается, когда регулятор планирует увеличить объемы кредитования в экономике.

Ранее СМИ сообщили, что крупнейшие государственные банки Китая начали операции на валютном рынке, чтобы поддержать курс юаня и стоимость акций компаний страны.