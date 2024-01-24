Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 24 января 2024Путешествия

Блогерша раскрыла надежный способ уберечь деньги в отпуске с помощью памперса

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom

Блогерша поделилась лайфхаками, которые пригодятся путешественникам во время отпуска. Ролик опубликован в аккаунте @jeffandlaurenshow в социальной сети TikTok.

Автор видео раскрыла надежный способ уберечь деньги, документы и украшения во время поездки — прятать их в детском памперсе и класть их в чемодан. Однако совет вызвал неоднозначную реакцию в сети. Один из комментаторов отметил, что деньги никогда нельзя убирать в багаж, который человек сдает в аэропорту.

Кроме того, блогерша предложила перед сном класть монету на ручку двери в номере отеля, чтобы убедиться, что ночью в комнату никто не заходил. «Я обычно ставлю туда пустую банку из-под колы вместо монетки», «Я вешаю на ручку ключи. Монетка не разбудит меня в отличие от упавших ключей», — комментировали пользователи.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Автор ролика показала еще один лайфхак, который поможет путешественникам не терять сережки. Для этого блогерша посоветовала закреплять их в дырочки пуговиц и хранить в небольших мешочках. А чтобы в поездке не путались цепочки и ожерелья, пользовательница рекомендовала продевать их сквозь пластиковые трубочки для напитков и застегивать.

Ранее пассажирка самолета нашла необычный способ смотреть кино в самолете с помощью телефона и подголовника чужого кресла. Однако пользователи сочли задумку путешественницы эгоистичной и раскритиковали ее.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

      В России замедлилась инфляция

      Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

      Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

      В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

      Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

      45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

      По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше