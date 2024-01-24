Британия заявила об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена
UKMTO: неизвестные атаковали судно недалеко от йеменского Адена
Неизвестные атаковали судно недалеко от йеменского Адена. Об этом стало известно из заявления Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Британии (UKMTO), опубликованном на их официальном сайте.
«UKMTO получило сообщение об атаке в 45 морских милях к югу от йеменского Адена», -– говорится в сообщении.
Отмечается, что власти проводят расследования. Центр также посоветовал всем судам продолжать свой путь с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности.
Ранее ВМС Британии сообщили, что два небольших судна сблизились в Красном море близ Эритреи. Британские военные пометили данный инцидент как «подозрительный».