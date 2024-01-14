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17:40, 14 января 2024Мир

В Британии заявили о подозрительном сближении судов в Красном море

ВМС Британии: два небольших судна сблизились в Красном море близ Эритреи

Фото: LPhot Chris Sellars / Reuters

Два небольших судна сблизились в Красном море. Об этом заявили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Великобритании (UKMTO), пометив происходящее как «подозрительное», передает ТАСС.

В центре указали, что суда находятся примерно в 23 морских милях (около 42,5 километра) к северо-западу от города Асэб в Эритрее.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не завершится.

Ранее, по данным Bloomberg, владельцы судов, следующих транзитом через акваторию Красного моря, пошли на хитрость, чтобы избежать риска ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

В материале агентства отмечалось, что как минимум пять судов стали подавать сигналы о том, что весь экипаж состоит из граждан Китая. Соответствующую надпись («Весь экипаж китайский» и другие варианты) разместили в поле, где обычно указывается конечный пункт назначения судна.

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      Анна Щербакова
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