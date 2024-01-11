Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

Владельцы судов стали сообщать о связях с КНР во избежание обстрелов хуситами

Владельцы судов, следующих транзитом через акваторию Красного моря, пошли на хитрость, чтобы избежать риска ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» — они стали сообщать о связях этих судов с КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

Как минимум пять судов стали подавать сигналы о том, что весь экипаж состоит из граждан Китая. Соответствующую надпись («Весь экипаж китайский» и другие варианты) разместили в поле, где обычно указывается конечный пункт назначения судна.

Речь идет о подаче таких сигналов со стороны экипажей судов EVA GLOBAL, OVP TAURUS, STONEWALL GLORY, AN HAI WAN и PACIFIC WEALTH. Первый из них подает сигнал о том, что на борту находятся 20 членов экипажа из КНР. Команды второго и третьего сигнализируют, что «весь экипаж китайский». На четвертом и пятом указали, что судна являются «китайскими», как и их экипажи.

Уточняется, что при помощи подобной стратегии экипажи судов пытаются убедить йеменских радикалов не совершать ракетных атак и дать возможность добраться до конечных пунктов назначения. Два судна в настоящее время продолжают находиться в акватории Красного моря, в то время как еще два уже прошли опасный участок водного пути и теперь направляются в Азию. При этом пятое судно, согласно данным отслеживания, направляется в Аденский залив.

Ранее глава компании A.P. Moller-Maersk Винсент Клерк предупредил, что затягивание кризиса в Красном море может привести к негативным последствиям не только для представителей судоходной отрасли, но и для конечных потребителей доставляемой морским путем продукции. Из-за увеличения времени доставки и удорожания контейнерных перевозок стоимость логистических услуг может резко вырасти. Это, в свою очередь, рискует привести к повышению розничных цен на товары по всему миру.