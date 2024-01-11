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15:29, 11 января 2024Экономика

Раскрыты последствия кризиса в Красном море для мировой экономики

Глава Maersk Клерк: кризис в Красном море приведет к удорожанию грузоперевозок

Затягивание кризиса в акватории Красного моря и продолжение ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» приведет к значительному увеличению времени доставки и, как следствие, к удорожанию контейнерных перевозок. Об этом заявил глава компании A.P. Moller-Maersk Винсент Клерк. Его слова приводит «Прайм».

Клерк уточнил, что из-за кризиса в Красном море многим судам пришлось в экстренном порядке менять маршруты доставки грузов. Перенаправление контейнеровозов через мыс Доброй Надежды увеличит расстояние в пути примерно на 13 тысяч километров. В свою очередь, стоимость перевозок при таком раскладе вырастет на сотни долларов за контейнер.

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Он также добавил, что ракетные обстрелы будут иметь негативные последствия не только для судоходной отрасли, но и для конечных потребителей доставляемой морским путем продукции. «Кризис (в Красном море — прим. «Ленты.ру») может иметь более масштабные последствия не только для отрасли, но и для конечных потребителей, доступности продукции и мировой экономики в целом», — заключил Клерк.

После участившихся случаев ракетных обстрелов в Красном море руководство Maersk, являющейся одной из ведущих мировых логистических компаний, в середине декабря 2023 года приняло решение о приостановке транзита грузов через проблемную акваторию и перенаправлении всех судов на юг вокруг мыса Доброй Надежды.

Поводом стала атака радикалов на контейнеровоз Maersk Gibraltar. Как уточнили в компании, возобновление транзита грузов через Красное море и Аденский пролив станет возможно только после стабилизации ситуации.

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      Анатолий Акулов
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