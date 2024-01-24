Директора российского института генетики уволили. Он говорил о 900-летних людях и связи болезней с грехами

Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, заявлявшего о 900-летних людях

В Институте общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова сменился директор. Александр Кудрявцев, который возглавлял институт с июня 2022 года, освобожден от должности. В 2023 году он заявил, что люди в «допотопные времена» жили 900 лет.

Исполняющим обязанности главы Института назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук.

Минобрнауки не назвало причину увольнения Кудрявцева

Пресс-служба ведомства не назвала причину увольнения, однако сообщила, что Кудрявцев покинул должность после расторжения трудового договора. При этом, согласно приказу Минобрнауки, срок его полномочий составлял пять лет (до 20 июня 2027 года).

ТАСС напомнил о скандале, в центре которого оказался экс-директор Института общей генетики РАН.

Так, на прошедшей в марте 2023 года III международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир» Кудрявцев заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. При этом он сослался на некий график, который «можно часто найти в интернете», добавив, что он «сам его строил».

Это продолжительность жизни наших праотцов от «до потопа», и мы видим — 900 лет жили. После потопа продолжительность жизни падает. На самом деле, если предположить, что продолжительность жизни связана с общим здоровьем, а общее здоровье связано с непораженностью природы, то можно видеть — вот она, скорость поражения природы человека Александр Кудрявцев экс-директор ИОГен РАН

Кроме того, по мнению ученого, причиной мутаций, вызывающих генетические болезни современного человека, являются грехи — «первородный и личный».

Вот такие мутации врачи-генетики находят ежедневно, когда работают с пациентами… Ученые-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это все мутагенные эффекты. Но тем не менее, мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже Александр Кудрявцев экс-директор ИОГен РАН

В РАН ранее заявили об антинаучности заявлений Кудрявцева

После заявлений Кудрявцева глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров назвал возмутительным факт, что «такой человек занимает должность директора ведущего института Академии».

Никакой научной стороны в высказываниях Александра Кудрявцева нет. Есть просто чтение Библии, поскольку именно там все это написано. Все верующие люди знают, что Господь сотворил Землю за семь дней, и было это примерно 6000 лет назад. Но наука с библейских времен сильно шагнула вперед и знает, сколько лет существует Земля, когда появился человек как вид и так далее. И она абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии. Да, сейчас принято вежливо обращаться с церковью, но при чем здесь наука? Евгений Александров глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой

Позже сам Кудрявцев сообщил, что «озвучил личную точку зрения». «Она ни в коей мере не является ни позицией РАН, ни позицией Церкви. На работе Института генетики все это никак не сказывается», — заверил он.