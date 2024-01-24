Дочь Джуда Лоу показала фото с секс-игрушкой

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала фото с секс-игрушкой. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя манекенщица запечатлела себя в облегающем сером платье на тонких бретелях и кружевной отделкой. При этом она убрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и накрасила тушью ресницы.

В то же время в качестве аксессуара наследница артиста выбрала соединенные цепочкой металлические зажимы для сосков, которые прикрепила к ткани своего наряда.

Ранее в январе Айрис Лоу снялась в откровенных образах для журнала Dust. На одном из кадров она позировала без бюстгальтера в темно-синем прозрачном топе, который оголял ее грудь.