В Германии подняли вопрос о случаях порчи и кражи флагов Украины

Депутат бундестага ФРГ Янич поднял вопрос о случаях порчи и кражи флагов Украины

Депутат бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Янич поднял вопрос о количестве расследованных случаев порчи либо кражи в ФРГ ряда флагов, в частности украинского. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Янича.

В своем обращении к правительству член АдГ спросил, в скольких случаях полиция ФРГ расследовала подозрения в краже либо порче трех видов флагов, в том числе флага Украины.

«В скольких случаях в 2022 году (...) департаменты государственной безопасности полиции на федеральном и региональном уровнях проводили расследования по подозрению в краже следующих флагов: радужный, флаг Израиля, флаг Украины? (...) В скольких случаях в 2023 году (...) департаменты государственной безопасности полиции на федеральном и региональном уровнях проводили расследования по подозрению в нанесении материального ущерба следующим флагам: радужный, флаг Израиля, флаг Украины?» — приводятся вопросы Янича говорится в документе, опубликованном немецким бундестагом.

На запрос парламентария отреагировала статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер. Она заявила, что предоставление ответов на эти вопросы невозможно по техническим причинам. «Ручная оценка технических совпадений (в базе МВД ФРГ — прим. «Ленты.ру») при поиске по ключевым словам, например, "флаг" или "знамя" в сочетании с "радуга", "Израиль" или "Украина", потребует нескольких сотен рабочих часов и поэтому не подходит для ответа на письменный вопрос», — объяснила она.

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