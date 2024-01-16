На западной Украине мужчина попытался продать флаг СССР и получил срок

ТСН: во Львовской области мужчина попытался продать флаг СССР и получил срок

Во Львовской области мужчина получил двухлетний условный срок за то, что попытался в интернете продать флаг СССР. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Жителя западной Украины признали виновным по статье об изготовлении и распространении коммунистической символики. Мужчина не признал вину, сославшись на незнание закона.

Инициатором разбирательства стал украинец, увидевший в интернете объявление о продаже.

Ранее суд на Украине приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, уклонявшегося от мобилизации. Он отказался воевать из-за отца, оставшегося на подконтрольной России территории, в Запорожье.