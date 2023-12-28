На Украине вынесли приговор отказавшемуся воевать из-за отца мужчине

ТСН: в Тернополе отказавшегося воевать из-за отца украинца осудили на 3 года

Тернопольский суд приговорил украинца, уклонявшегося от мобилизации, к 3 годам лишения свободы, он отказался воевать из-за отца, оставшегося на подконтрольной России территории, в Запорожье. Об это со ссылкой на судебное постановление рассказало украинское агентство ТСН.

В мае 2023 года переселенец из Запорожья прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Он получил повестку, но решил уклоняться от мобилизации. Свой поступок мужчина объяснил личными соображениями, связанными с безопасностью его отца, оставшегося проживать на подконтрольной России территории.

Суд признал украинца виновным по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва по мобилизации), приговорил к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,6 тысячи гривен (примерно 6 тысячи рублей).

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации, по которому военнообязанные граждане будут ограничиваться в правах в случае неявки в военкомат. Среди мер перечислены запрет на проведение операций с имуществом и ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями. На фоне этих новостей, мужчины на Украине начали массово переписывать свое имущество на близких родственниц.