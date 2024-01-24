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16:19, 24 января 2024Мир

Германия заявила об обсуждении новой военной помощи Украине

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: ЕС обсудит увеличение помощи Украине
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Steffi Loos / Reuters

Повесткой ближайшего саммита Европейского союза (ЕС) станет увеличение военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Reuters.

Хебештрайт прокомментировал выделение Евросоюзом помощи Украине в ходе пресс-конференции и заявил о планах обсуждения дополнительной военной помощи.

«Этот вопрос появится в повестке дня [саммита] на следующей неделе», — заявил пресс-секретарь правительства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал помощь Украине со стороны стран ЕС недостаточной. Он подчеркнул, что проводит телефонные переговоры на эту тему с коллегами и просит их «делать больше».

23 января издание Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимного европейского дипломата, что страны Евросоюза намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. В случае, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию по вопросу выделения средств Украине, ЕС примет решение без него.

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      Юрий Леонов
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