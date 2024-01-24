Германия заявила об обсуждении новой военной помощи Украине

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: ЕС обсудит увеличение помощи Украине

Повесткой ближайшего саммита Европейского союза (ЕС) станет увеличение военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Reuters.

Хебештрайт прокомментировал выделение Евросоюзом помощи Украине в ходе пресс-конференции и заявил о планах обсуждения дополнительной военной помощи.

«Этот вопрос появится в повестке дня [саммита] на следующей неделе», — заявил пресс-секретарь правительства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал помощь Украине со стороны стран ЕС недостаточной. Он подчеркнул, что проводит телефонные переговоры на эту тему с коллегами и просит их «делать больше».

23 января издание Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимного европейского дипломата, что страны Евросоюза намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. В случае, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию по вопросу выделения средств Украине, ЕС примет решение без него.