ЕС лишит Венгрию права голоса в случае продолжения блокирования помощи Украине

Bloomberg: ЕС лишит Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает Bloomberg.

Как указал собеседник агентства, все члены ЕС за исключением Венгрии выразили готовность утвердить пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Отмечается, что в случае, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет это решение без него.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт согласен снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.