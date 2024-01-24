Женатый пенсионер подсел на кокаин и трижды за два дня разделся перед соседкой

66-летний мужчина из Великобритании подсел на кокаин и разделся перед соседкой

В Великобритании суд города Ливерпуль, графство Мерсисайд, приговорил пенсионера с году тюрьмы за то, что он за двое суток трижды разделся перед соседкой после того как подсел на кокаин. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Пострадавшая рассказала, что живущий через дорогу 66-летний Дэвид Джонс несколько лет оказывал ей знаки внимания. Хотя мужчина был женат, он отправлял соседке некие «письма откровенного содержания» и присылал цветы. Затем его поведение стало еще более странным.

Женщина рассказала, что однажды вечером увидела полностью обнаженного Джонса: он стоял перед окном на первом этаже своего дома, смотрел на нее в бинокль и мастурбировал. Одновременно мужчина снимал реакцию соседки на мобильный телефон. То же самое повторилось утром и вечером следующего дня. После этого она написала заявление в полицию.

На заседании Королевского суда Ливерпуля в понедельник, 22 января, адвокат Джонса заявил, что причиной непристойного поведения была наркотическая зависимость. Супруга британца тяжело заболела перед началом пандемии COVID-19 и лишилась работы. Джонсу пришлось устроиться на кондитерскую фабрику разнорабочим, где его смены длились по 10 часов. Кто-то из коллег предложил ему кокаин. Джонс согласился, что, по словам адвоката, «стало худшим событием в его жизни».

Подсудимый полностью признал вину. Он заявил, что совершил оскорбительные действия под воздействием наркотика и очень стыдится своего поведения. Тем не менее суд приговорил его к году тюрьмы. Неизвестно, знала ли жена Джонса о его многолетнем интересе к соседке. После эпизода с обнажением она от него ушла.

В 1996 году мужчина уже попадал под суд по схожим обвинениям, но с тех пор ни разу не нарушал закон.

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