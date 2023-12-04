Полицейские нашли в заднем проходе мужчины пистолет и наркотики

Житель США спрятал от полицейских пистолет и наркотики у себя в заднем проходе

В США полицейские задержали мужчину, который спрятал оружие и наркотики в заднем проходе. Об этом сообщает WEHT TV.

Инцидент произошел в штате Индиана. Патрульные решили обыскать автомобиль из-за подозрительного поведения пассажира, 32-летнего жителя Чикаго Кристофера Бойда. В ходе обыска у него в носке обнаружился пакет с таблетками. Мужчина объяснил, что это болеутоляющие лекарства, которые ему дала тетя. По его словам, они помогают ему справиться с болью от пули, застрявшей в его позвоночнике. На вопрос о том, почему таблетки разные, Бойд ответил, что тетя, вероятно, перепутала их со своими лекарствами.

По утверждению мужчины, его странная походка, хромота и сжатые ягодицы тоже объяснялись ранением. Та же причина якобы помешала ему раздвинуть ноги при обыске. В конце концов его привезли в отделение полиции и просканировали его тело. Снимок показал, что в заднем проходе подозреваемого находится крупный объект, а над ним два пакетика.

Поскольку Бойд оказывал сопротивление, его уложили на пол, после чего извлекли у него из заднего прохода пистолет и пакетики, в которых впоследствии нашли наркотики. Анализ таблеток также показал наличие запрещенных веществ.

Бойду были предъявлены обвинения в хранении и сбыте наркотиков, хранении оружия и оказании сопротивления полицейским.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейские поймали в поезде наркокурьера. Мужчина перевозил в заднем проходе 68 свертков с героином и 70 свертков с крэком и кокаином.