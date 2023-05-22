Наркокурьера поймали в поезде с кокаином и героином в заднем проходе

У наркокурьера из Великобритании нашли 140 упаковок героина и кокаина в заднем проходе

В Великобритании полицейские поймали в поезде наркокурьера. Как сообщает Birmingham Mail, у мужчины в заднем проходе нашли 140 упаковок кокаина и героина.

21-летнего британца Зака Макдональда задержали в поезде в Уэльсе после того, как полиция определила, что абонент с его номером переезжал между западным Уэльсом и Бирмингемом семь раз за месяц. В суде прокурор рассказал, что в начале 2023 гола полиция Аберистуита узнала о линии сбыта наркотиков, известной как линия Кейна.

Номер Макдональда путешествовал поездом между городами с января по март и оставался в приморском Аберстуите по несколько дней, прежде чем отправиться обратно в Бирмингем. Полицейские разработали операцию по перехвату.

Во время очередной поездки из Уэльса офицеры нашли владельца номера в поезде. При обыске у мужчины обнаружили телефон с искомой сим-картой, немного наличных, обратный билет и несколько граммов марихуаны. У правоохранителей возникли подозрения, и они отправили Макдональда на компьютерную томографию в госпиталь. Однако мужчина наотрез отказался проходить процедуру. Тем не менее спустя несколько часов в результате естественной работы кишечника мужчине пришлось расстаться с двумя объемными пластиковыми пакетами. Внутри медики и полицейские нашли 68 свертков с героином и 70 свертков с крэком и кокаином. Общая сумма наркотиков оценивается в 2,7 тысячи фунтов стерлингов.

Прокурор сообщил суду, что если эта поездка ничем не отличалась от других, совершенных с этим телефонным номером, то общую сумму перевезенных за это время наркотиков можно оценить в 22 тысячи фунтов. Макдональд признал свою вину в хранении и распространении кокаина и героина, а также в организации канала сбыта наркотиков.

Мужчину приговорили к 28 месяцам тюрьмы. Ему грозил срок до 3,5 лет, однако признание вины и сотрудничество со следствием смягчило тяжесть наказания.

Ранее сообщалось об эскортнице, которую поймали в аэропорту Пакистана с 10 килограммами кокаина. Девушка провела в тюрьме четыре года и рассказала о своем опыте.