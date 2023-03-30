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12:41, 30 марта 2023Из жизни

Пойманная с девятью килограммами героина эскортница рассказала о жизни в тюрьме

Просидевшая четыре года в тюрьме Пакистана эскортница рассказала о жестоком обращении
Tereza Hluskova

Tereza Hluskova. Фото: Rana Sajid Hussain / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая эскортница Тереза Глускова, просидевшая четыре года в тюрьме в Пакистане, рассказала о жестоком обращении с заключенными. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка работала в эскорт-агентстве и в 2018 году оказалась в Пакистане, где должна была стать моделью для эротической фотосъемки. Спустя два месяца она отправилась домой, однако так и не села в самолет, так как была поймана сотрудниками таможенной службы аэропорта. В ее багаже нашли почти девять килограммов героина, которые, как утверждает Глускова, ей подбросили.

В 2019 году она была приговорена к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы. Но после нескольких апелляционных жалоб она была освобождена в 2022 году, отбыв всего четыре года наказания. После этого Глускова опубликовала серию роликов в социальных сетях, в которых рассказала о своей прошлой жизни и о том, как оказалась в тюрьме.

Девушка родилась в Угерске-Градиште, Чехия, и в юном возрасте бросила школу. Она работала в кафе, а вскоре получила предложение работать в эскорте. Глускова согласилась и отправилась в Бельгию, где стала жить у женщины по имени Сара. «Сначала она хотела проверить, подхожу ли я для этой работы. Она велела мне заняться сексом с ее мужем, чтобы проверить, гожусь я или нет. И я сделала то, что должна была сделать», — вспоминает она.

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С тех пор Глускова стала регулярно встречаться с мужчинами и заниматься с ними сексом. Девушка признается, что регулярно употребляла наркотики и алкоголь, чтобы «отключать эмоции во время интимных встреч с клиентами». Позже она отправилась в Пакистан, где попала за решетку из-за найденных у нее наркотиков, и в течение четырех лет отбывала тюремный срок.

По словам девушки, в тюрьме ее регулярно избивали и унижали. Из-за отсутствия медицинской помощи Глускова была вынуждена лечиться самостоятельно, когда заболевала. Она также утверждает, что летом в камере было жарко и душно, как в сауне, а зимой невероятно холодно.

Глускова призналась, что ее преследуют страшные воспоминания, однако она старается сконцентрироваться на своей новой жизни. Сейчас она работает официанткой, встречается с бойфрендом и недавно перекрасила волосы в светлый цвет. «Человеку, просидевшему в тюрьме четыре года, необходимо заново привыкнуть к общению», — отмечает она.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция нашла крупную партию наркотиков на Сицилии. Упаковки с кокаином и марихуаной были украшены портретами известных мафиози.

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Алиса Удовик
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