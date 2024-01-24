Группа молодых людей избила подростков около московского ТЦ

Уголовное дело возбудили по факту избиения подростков у ТЦ в Москве

Следователи предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве группе молодых людей, которые избили подростков около одного из торговых центров (ТЦ) Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Им вменяется часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. В ходе допроса задержанные признали свою вину. В ближайшее время суд будет решать вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По данным следствия, 19 января юноши, находясь около ТЦ на Щелковском шоссе, избили незнакомых им ранее подростков. В результате их действий двоим потерпевшим потребовалась медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых нападавших, один из которых оказался несовершеннолетним.

Ранее в Сочи 32-летний мужчина избил 31-летнего юмориста во время фестиваля.