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13:11, 24 января 2024Силовые структуры

Группа молодых людей избила подростков около московского ТЦ

Уголовное дело возбудили по факту избиения подростков у ТЦ в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве группе молодых людей, которые избили подростков около одного из торговых центров (ТЦ) Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Им вменяется часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. В ходе допроса задержанные признали свою вину. В ближайшее время суд будет решать вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По данным следствия, 19 января юноши, находясь около ТЦ на Щелковском шоссе, избили незнакомых им ранее подростков. В результате их действий двоим потерпевшим потребовалась медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых нападавших, один из которых оказался несовершеннолетним.

Ранее в Сочи 32-летний мужчина избил 31-летнего юмориста во время фестиваля.

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      Олеся Мицкевич
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