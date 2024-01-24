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13:56, 24 января 2024Экономика

Johnson & Johnson потратит миллионы из-за канцерогенной детской присыпки

WSJ: Johnson & Johnson выплатит $700 млн из-за детской присыпки с асбестом

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Американский холдинг Johnson & Johnson выплатит 700 миллионов долларов из-за скандала с канцерогенной детской присыпкой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компании придется потратиться, чтобы прекратить начатое 42 штатами США расследование. Производителя обвинили в наличии в тальке следов асбеста, который может вызвать рак. В общей сложности к Johnson&Johnson подали более 52 тысяч исков, и окончательная стоимость урегулирования может варьироваться от 10 до 15 миллиардов долларов.

По словам финансового директора Johnson & Johnson Джозефа Уока, принципиальная договоренность с генпрокурорами штатов-истцов станет важным шагом для компании. По его словам, выплаты позволят «оставить дело позади». Ранее на урегулирование претензий компания обещала выделить 8,9 миллиарда долларов. При этом представители фирмы подчеркнули, что финансовое урегулирование не подразумевает признание каких-либо нарушений, а позиция компании относительно безопасности ее продуктов с тальком остается неизменной.

Как ранее сообщал Reuters, следы асбеста в присыпке периодически находили с конца 1950-х годов. Компания отрицает наличие канцерогенных веществ в своей продукции, однако уже прекратила продажу присыпки Johnson’s Baby в США и Канаде в 2020 году, а после по всему миру — начиная с 2023 года.

С первыми исками Johnson & Johnson столкнулась в 2018 году. Истцы утверждают, что продукция компании может спровоцировать развитие ряда онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, рака легких, мезотелиомы и других. J&J в пресс-релизе ссылается на десятилетия медицинских исследований по всему миру, подтвердивших безопасность талька.

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      Вячеслав Агапов
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