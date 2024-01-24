Режим ЧС объявили на Сахалине из-за непогоды

На Сахалине введен режим ЧС из-за усиления циклона

В Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с усилением циклона. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он призвал работодателей перевести на дистанционную работу весь персонал, который не задействован на ликвидации последствий циклона или на предприятиях непрерывного цикла. Лимаренко пояснил, что это необходимо для того, чтобы разгрузить дороги и бросить все силы на их расчистку.

По словам главы Сахалинской области, все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. «На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта», — отметил он. Магазины Южно-Сахалинска и входящих в него сел обеспечены запасом хлеба и продуктов, добавил Лимаренко.

Ранее сообщалось, что Сахалин окажется отрезанным от материка непогодой. Морская переправа Холмск-Ванино будет временно закрыта с понедельника. Движение паромов будет возобновлено 26 января.

