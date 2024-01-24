Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на президентских выборах

Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на выборах

Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника действующего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, Кремль нисколько не видит в нем конкурента. «Мы не рассматриваем его как соперника», — подытожил Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. По итогам этапа выдвижения Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы у 11 кандидатов: трех самовыдвиженцев и восьми претендентов на пост главы государства от политических партий.

Также в Центральной избирательной комиссии решили провести дистанционное электронное голосование в 29 регионах России.