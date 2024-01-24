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12:35, 24 января 2024Россия

Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на президентских выборах

Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на выборах
Борис Надеждин

Борис Надеждин. Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника действующего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, Кремль нисколько не видит в нем конкурента. «Мы не рассматриваем его как соперника», — подытожил Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. По итогам этапа выдвижения Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы у 11 кандидатов: трех самовыдвиженцев и восьми претендентов на пост главы государства от политических партий.

Также в Центральной избирательной комиссии решили провести дистанционное электронное голосование в 29 регионах России.

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      Марк Леонов
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