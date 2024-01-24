ФСБ сообщила о приговоре собиравшемуся воевать за Украину россиянину

Житель Екатеринбурга, собиравшийся воевать за Украину, сел на 5 лет за госизмену

Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания приговорил к пяти годам лишения свободы 22-летнего жителя Екатеринбурга Никиту Меньшова, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подсудимый признан виновным в покушении на госизмену и оштрафован на 100 тысяч рублей. Меньшова отправят в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, екатеринбуржец выступал против проведения специальной военной операции и решил уехать на Украину, чтобы там воевать против Вооруженных сил России. В мессенджере Меньшов связался с представителями вооруженного формирования и договорился вступить в его состав, для чего предоставил свои данные.

В марте 2023 года уралец приехал во Владикавказ, чтобы перейти границу. На территории сопредельного государства он должен был встретиться с представителями вооруженного формирования. Но его задержали сотрудники ФСБ и возбудили уголовное дело.

22 января сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Новокузнецка, который отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). На его средства украинские войска приобретали военное снаряжение. Противоправную деятельность выявили спецслужбы и Федеральная служба по финансовому мониторингу.