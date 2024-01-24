Наезд автобуса на пешеходов в Петербурге попал на видео

ДТС с наездом автобуса на пешеходов в Санкт-Петербурге попало на видео

ДТП с автобусом, который наехал на пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге, попало на видео. Его опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автобус вылетел на перекресток, ушел от столкновения с легковой машиной, свернул, снес столб и выехал на тротуар, где в этот момент шли пешеходы. Остановился автобус не сразу, еще какое-то время проехав по тротуару. Пострадали пять человек.

ДТП произошло на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Сотрудники полиции организовали проверку. Telegram-канал «Mash на Мойке» выяснил, что двоих парней около 25 лет вытащили из-под автобуса, вылетевшего на тротуар. Их состояние оценивается как тяжелое.