В Петербурге автобус врезался в толпу людей

«112»: в Петербурге автобус врезался в толпу людей, пять человек пострадали

В Санкт-Петербурге автобус врезался в толпу людей на остановке. Предварительно, пять человек пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, ДТП произошло на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе.

Водитель общественного транспорта по каким-то причинам потерял управление и вырулил в остановку, где находились горожане. После этого автобус перевернулся.

Сейчас на месте начали работу сотрудники экстренных служб.

Как пишет «Фонтанка», сотрудники полиции организовали проверку по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга.

Telegram-канал «Mash на Мойке» выяснил, что двоих парней около 25 лет вытащили из-под автобуса, вылетевшего на тротуар. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали десять человек.