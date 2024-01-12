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20:40, 12 января 2024Россия

Десять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в России

В Нижегородской области в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали десять человек

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Нижегородской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали десять человек. Об этом сообщает Гострудинспекция по региону во «ВКонтакте».

«По предварительной информации, 12.01.2024 в 18:41 на третьем километре Кстовской объездной дороги Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих», — говорится в сообщении.

В ДТП пострадали десять человек. Еще одного спасти не удалось. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее на федеральной трассе «Урал» произошла авария с минивэном и фурой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. По последним данным, семь человек спасти не удалось.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили «Ленте.ру», что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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      Никита Абрамов
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