Следователи возбудили дело из-за ДТП с минивэном и фурой под Пензой

СКР возбудил дело из-за гибели 8 человек в ДТП с минивэном и фурой под Пензой

В Пензенской области следователи возбудили дело из-за ДТП на федеральной трассе «Урал» с минивэном и фурой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Восемь человек не выжили. Они находились внутри минивэна, еще один человек пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель микроавтобуса двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, обстоятельства ДТП устанавливаются.