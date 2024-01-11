Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

СК опубликовал видео с места ДТП с минивэном и фурой в Пензенской области

Следователи возбудили дело из-за ДТП с минивэном и фурой под Пензой

Начало событий в новости Следователи возбудили дело из-за ДТП с минивэном и фурой под Пензой

Место ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе «Урал» в Пензенской области попало на видео Следственного комитета (СК) России. Ролик опубликован в четверг, 11 января, в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что попавший в аварию микроавтобус стоит на обочине, у него практически отсутствует передняя часть. В это время следователи осматривают место столкновения. В конце видео автомобиль грузят на эвакуатор.

По данным правоохранительных органов, водитель минивэна двигался в сторону Москвы и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. Восемь человек, находившихся внутри микроавтобуса, не выжили. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.